Управа Ласнамяэ ищет почетного жителя Ласнамяэ

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева объявила конкурс на присуждение звания почетного жителя Ласнамяэ. Победитель будет объявлен 16 февраля на мероприятии, посвященном 100-летию Эстонской Республики, сообщает управа Ласнамяэ.

Почетным жителем Ласнамяэ может стать человек, который внес существенный вклад в развитие района или его работа оказала положительное влияние на общество.

”Среди нас есть те люди, которые совершали добрые и полезные дела, просто по зову души, не ожидая за это награды или поощрения. Они не боялись проявлять инициативу, чтобы сделать наш район лучше. Я уверена, что жители Ласнамяэ должны знать своих героев!”, — сказала Мария Юфеева.

В заявке нужно будет указать, почему человек достоин стать почетным жителем района Ласнамяэ 2018 года. Кандидаты могут быть выдвинуты любым физическим или юридическим лицом.

Присылать свои предложения можно до 6 февраля на электронную почту valentina.moskaljova@tallinnlv.ee