Управа Ласнамяэ ищет кандидатов на звание почетного жителя района

Звание почетного жителя Ласнамяэ — это знак признания, который управа района присваивает тем, кто внес существенный вклад в развитие района или сделал окружающую нас действительность чуть теплее и отзывчивее.

”Среди нас есть те, кто внес заметный вклад в развитие Ласнамяэ в 2018 году, оказывал поддержку нуждающимся, и чья деятельность сделала общество более внимательным и заботливым”, — сказала старейшина района Мария Юферева-Скуратовски.

В прошлом году звания почетного жителя Ласнамяэ удостоилась Мария Дерлыш, общественный деятель и руководитель гражданского общества ”Ласнаидея”, которое выступило с инициативой создания парка Прийсле, а титул почетного деятеля Ласнамяэ получил журналист Роальд Йоханнсон за передачу ”Неделя Роальда” на Kanal 2, где представил эстоноязычной аудитории район Ласнамяэ, показав его особые ценности и преимущества.

Представить кандидата на звание почетного жителя Ласнамяэ могут как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо написать заявку с описанием того, почему кандидат достоин называться почетным жителем района Ласнамяэ 2018 года.

Заявки принимаются до 8 февраля по адресу электронной почты Viktoria.Panova@tallinnlv.ee.