19.11.2018, 15:19

Управа Ласнамяэ будет требовать закрытия асфальтового завода

 (30)
rus.delfi.ee
EST 20
Väo karjäär
Väo karjäärFoto: Ilmar Saabas

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, управа района будет настаивать на закрытии сезонного асфальтового завода в Ласнамяэ, поскольку обещанные руководством завода меры по устранению неприятного запаха в районе не принесли результата, сообщает rus.err.ee.

"Несмотря на то, что была произведена замена сланцевого масла на дизельное топливо, которое, по утверждению специалистов завода, должно было принести желаемый результат, и неприятный запах должен был исчезнуть, эта мера, по нашей оценке, не дала никакого результата. Изменилась только природа запаха, запах стал другим, но по-прежнему неприятным", — рассказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева радионовостям ERR.

По словам Юферевой, управа постоянно следила за тем, меняется ли ситуация.

"Наши специалисты в течение двух недель посещали этот район, также мы попросили жителей района сообщать на нашей странице в Фейсбуке, чувствуется ли запах. И наши специалисты, и жители района указывали на то, что неприятный запах никуда не исчез. Поэтому управа Ласнамяэ настаивает на том, чтобы этот завод в следующем сезоне на прежнем месте свою работу не продолжил. В этом году он должен завершить свою деятельность в начале декабря", — пояснила старейшина.

Об этом своем решении управа оповестит Инспекцию окружающей среды, Таллиннский департамент окружающей среды и руководство завода.

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