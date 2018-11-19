Управа Ласнамяэ будет требовать закрытия асфальтового завода

"Несмотря на то, что была произведена замена сланцевого масла на дизельное топливо, которое, по утверждению специалистов завода, должно было принести желаемый результат, и неприятный запах должен был исчезнуть, эта мера, по нашей оценке, не дала никакого результата. Изменилась только природа запаха, запах стал другим, но по-прежнему неприятным", — рассказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева радионовостям ERR.

По словам Юферевой, управа постоянно следила за тем, меняется ли ситуация.

"Наши специалисты в течение двух недель посещали этот район, также мы попросили жителей района сообщать на нашей странице в Фейсбуке, чувствуется ли запах. И наши специалисты, и жители района указывали на то, что неприятный запах никуда не исчез. Поэтому управа Ласнамяэ настаивает на том, чтобы этот завод в следующем сезоне на прежнем месте свою работу не продолжил. В этом году он должен завершить свою деятельность в начале декабря", — пояснила старейшина.