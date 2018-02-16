Управа Кристийне вновь привлечет правонарушителей к выполнению общественно-полезных работ

14 февраля 2018 года Районная управа Кристийне, Ида-Харьюская и Ляэне-Харьюская службы пробации и Третье подразделение Вируской тюрьмы заключили соглашение об организации общественно-полезных работ, сообщает управа.

В январе управа Кристийне вместо автоматического продления договора об организации общественно-полезных работ решила взять паузу, чтобы обсудить возникшие проблемы и найти им решение. В районной управе прошел круглый стол с представителями Вируской тюрьмы, где мы говорили о проблемах и возможностях для их решения.

Управа вновь согласна предлагать и организовывать возможности проведения общественно-полезных работ, но в соответствии с соглашением сторон договора — не более чем для пяти подопечных службы пробации одновременно. Они будут привлечены к выполнению работ по благоустройству, озеленению, ремонту, строительству и к другим необходимым работам.

Договор действует один год, общественно-полезные работы (далее — ОПР) предусмотрены в качестве замены тюремного заключения осужденного на срок до двух лет (ст. 69 Пенитенциарного кодекса) и в качестве замены денежного взыскания (ст. 70 Пенитенциарного кодекса). ОПР также назначаются лицам, в отношении которых завершено уголовное производство (ст. 202 Уголовно-процессуального кодекса).

В 2016 году общественно-полезную работу в Кристийне выполняло 185 правонарушителей, а в 2017 году — в общей сложности 231 человек.