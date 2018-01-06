06.01.2018, 09:03

Управа Кристийне продолжит бесплатно распределять гранитную крошку

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rus.delfi.ee
EST
Kristiine ristmiku kiiruskaamerad
Foto: Karli Saul

Начиная с понедельника управа части города Кристийне продолжит бесплатно распределять гранитную крошку среди собственников недвижимости района, которые не получили ее в истекшем году.

”Несмотря на то, что до Эстонии еще не добралась традиционно снежная и холодная зима, зимние погодные условия по-прежнему изменчивы, а дороги и улицы часто опасно скользкие”, — сообщил старейшина управы части города Кристийне Яанус Рийбе. ”Исходя из этого, обращаю внимание собственников недвижимости, что ответственность за уборку и обеспечение антиобледенения тротуаров на участках дорог, прилегающих к домам, лежит на домах и их собственниках. Чтобы помочь жителям района справиться с обледенением тротуаров, было принято решение продлить бесплатное распределение гранитной крошки для тех собственников недвижимости, которые не получили её в конце прошлого года”, — пояснил Рийбе в пресс-релизе.

Мешки с гранитной крошкой можно получить во дворе здания Управы части города Кристийне, по адресу улица Тулика, 33b. Квартирные товарищества могут получить 4 мешка по 25 кг, собственники частных домов 2 мешка по 25 кг. 25-килограммовые мешки с гранитной крошкой распределяются с 08.01.2018 до 25.01.2018 два дня в неделю — по понедельникам с 15.00 до 18.00 и четвергам с 9.00 до 12.00.

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