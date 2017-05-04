Управа Кристийне приглашает на толоку в субботу в парке Лёвенру

В субботу, 6 мая, в 12 часов в парке Лёвенру в рамках Месячника благоустройства пройдет весенняя толока Кристийне, которую организует районная управа и куда приглашаются все желающие жители и гости Кристийне. Всех участников субботника ждут у скульптуры льва в парке. Рабочие инструменты и перчатки будут выданы на месте, так что их не нужно брать с собой.

”Мы ждем на толоку всех заинтересованных в том, чтобы внести свой вклад в наведении чистоты в районе, — сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. — В конце мая начинается новый сезон летних мероприятий, организуемых управой района, так что сейчас — самое время подготовить представительский парк Кристийне к летнему сезону. Все необходимые принадлежности мы выдадим на месте, так что участникам толоки нужно взять с собой только хорошее трудовое настроение. По окончании работ всем участникам будет предложен традиционный суп, пирожки и чай”.

В рамках Месячника благоустройства в Кристийне проходят и другие акции. Например, управа района бесплатно вывозит около 3000 мешков садовых отходов и старых листьев, собранных жителями и квартирными товариществами. Один дом мог зарегистрировать до 20 мешков. Кроме того, жителям и товариществам на основании заявления было бесплатно доставлено 600 мешков компостной почвы. Один мешок вмещает 50 литров. Также в Кристийне 6 мая проходит сбор опасных отходов. Подробную информацию можно получить на странице районной газеты Kristiine Leht.