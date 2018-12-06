Управа Кристийне бесплатно раздает гранитную крошку для обеспечения безопасного движения

”Сегодня погода еще теплая, но за несколько дней снег уже успел выпасть и снова растаять, надо быть на готове, ведь зима не за горами. В скором времени все равно станет холодно, и будет гораздо лучше, если подготовимся к морозам заранее. Это стало уже традицией, как только становится холодно и скользко, управа района Кристйине начинает бесплатно выдавать гранитную крошку. Обращаем внимание владельцев недвижимости на их обязанность ухаживать за тротуарами и своевременно реагировать на появление гололеда. Управа района со своей стороны идёт на встречу местным жителям”, — говорит старейшина района Крисйтине Яанус Рийбе.

Квартирные товарищества могут бесплатно получить по два 25-килограмовых мешка на один адрес, а владельцы частных домов по одному 25-килограмовому мешку.

Для получения мешков с гранитной крошкой, необходимо обратиться в управу района Кристийне (Tulika 33b, Tallinn) до 21.12.2018, по понедельникам с 15:00 до 18:00 и по четвергам с 9:00 до 12:00. Дополнительная информация у Отдела городского хозяйства, тел: (+372) 645 7119.