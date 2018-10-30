30.10.2018, 12:47

Управа Кесклинна ждет идеи по украшению дворов к Рождеству

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rus.delfi.ee
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Jõulusoovid Tartu Jõulukuusel
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Еще несколько дней у квартирных товариществ, общественных объединений и обычных жителей есть возможность откликнуться на призыв Управы района Кесклинн и отправить свои предложения и идеи по украшению дворов центра города к рождественским праздникам.

”Настало время подумать о том, как мог бы выглядеть центр Таллинна в Рождество. Старый город и основные магистрали украшаются каждый год, но и во дворах могло бы быть больше рождественских украшений. Поэтому мы обратились к жителям района с призывом: если вы заметили какое-либо дерево, здание или двор, которые могли бы быть украшены к Рождеству, сообщите об этом управе”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Из всех поступивших идей управа района выберет лучшие и наиболее подходящие для городского пейзажа, чтобы создать рождественское настроение для как можно большего числа людей. Поэтому, прежде всего, будут рассматриваться открытые и заметные в городском пространстве места.

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