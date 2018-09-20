20.09.2018, 17:58

Управа Кесклинна вместе с полицией оценит безопасность парков

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
Võru kesklinna park
Võru kesklinna parkFoto: Raivo Tasso

На следующей неделе управа района Кесклинн совместно со специалистами Департамента полиции и погранохраны осмотрит парки района, чтобы оценить их безопасность.

”Наша цель заключается в том, чтобы выяснить, что нужно поменять в парках, чтобы люди чувствовали себя в них более безопасно, и как сделать так, чтобы общественное пространство меньше мотивировало противозаконные действия, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Мы начнем осмотр на следующей неделе с Мусумяги и парка Канути, а затем осмотрим и другие парки в Кесклинне. К процессу планируется подключить Эстонский союз архитекторов и местные сообщества”.

По словам главы Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, парки созданы для того, чтобы люди могли чувствовать себя там хорошо и безопасно.

”Для молодежи тоже нужно создать условия в парках, чтобы они могли проводить там время содержательно и законопослушно. Например, если мы строим скейтпарк, то это значит, что у детей должны быть скейты, чтобы оттачивать свои спортивные навыки. Поэтому исходя из принципа безопасного планирования городского пространства, парки и зеленые зоны можно изменить таким образом, чтобы в них отсутствовали темные углы или другие факторы, способствующие правонарушениям. Озеленение, освещение и камеры наблюдения играют большую роль в том, как люди ведут себя в парках и насколько безопасно они себя в них чувствуют”, — отметил Саарнийт.

По словам Света, если мы хотим снизить молодежную преступность, то мы, прежде всего, должны заниматься превентивной работой.

”Важную роль здесь играют службы защиты детей, молодёжные и социальные работники, а также школа и семья. Конечно же, полиция должна также концентрироваться на предотвращении преступлений, но и городское пространство нужно сделать более безопасным. Надеемся, что в результате данной инициативы у нас появится четкий план действий, чтобы шаг за шагом изменить ситуацию в лучшую сторону”, — отметил Свет.

По словам Саарнийта, полиция, в свою очередь, задействует для обеспечения безопасности в парках помощников полицейских.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Госсуд окончательно оправдал руководителя строительной фирмы, обвинявшегося в содействии мошенничеству с льготой

20.09.2018
Госсуд во вторник постановил не принимать к рассмотрению дело председателя правления Trev-2 Grupp Свена Пертенса, тем самым окончательно оправдав его.
Подробнее

ВИДЕО: На волосок от смерти! Водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяного мужчину

20.09.2018
В Вырумаа на запись видеорегистратора попал ужасающий кадр, где двигавшийся по шоссе в темное время суток водитель чуть не наехал на спавшего посреди дороги пьяницу.
Подробнее




ФОТО DELFI: Горхолл медленно разваливается на части. Любимое место отдыха гостей и жителей столицы опасно для жизни?

20.09.2018
Delfi написал Владимир, обеспокоенный состоянием крыши Горхолла в Таллинне, где многие гости и жители столицы любят наслаждаться красивым видом на море и город. По словам читателя, находиться на крыше здания опасно для жизни.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €

Школьники на распутье: как, где и когда выбирать профессию?

20.09.2018
В современном мире существует необъятный океан профессий, и для молодых людей чаще всего становится большой проблемой выбор одного-единственного рабочего места, на которое хотелось бы ходить хоть и не с улыбкой, но с некоторым удовольствием.
Подробнее



Убийство, которое потрясло всю страну: тайна последних часов жизни басиста популярного эстонского ансамбля

20.09.2018
Занимающаяся расследованием дела прокурор Диана Хелила говорит, что этот случай мог бы послужить сигналом для всех, кто только что развелся. ”Нужно следовать договоренностям и быть более осторожными”, — передает ее слова Eesti Ekspress.
Подробнее

Примите участие в съемках нового телепроекта о Русском театре Эстонии на канале ETV+

20.09.2018
Телеканал ETV+ и Русский театр Эстонии приступают к съемкам совместного телепроекта, который позволит узнать поближе ведущих актеров театра, послушать удивительные истории из их театральной деятельности и познакомиться с теми деталями из жизни театра, которые обычно скрыты от глаз зрителей.
Подробнее