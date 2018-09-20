20.09.2018, 17:58

Управа Кесклинна вместе с полицией оценит безопасность парков

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rus.delfi.ee
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Võru kesklinna park
Võru kesklinna parkFoto: Raivo Tasso

На следующей неделе управа района Кесклинн совместно со специалистами Департамента полиции и погранохраны осмотрит парки района, чтобы оценить их безопасность.

”Наша цель заключается в том, чтобы выяснить, что нужно поменять в парках, чтобы люди чувствовали себя в них более безопасно, и как сделать так, чтобы общественное пространство меньше мотивировало противозаконные действия, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Мы начнем осмотр на следующей неделе с Мусумяги и парка Канути, а затем осмотрим и другие парки в Кесклинне. К процессу планируется подключить Эстонский союз архитекторов и местные сообщества”.

По словам главы Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, парки созданы для того, чтобы люди могли чувствовать себя там хорошо и безопасно.

”Для молодежи тоже нужно создать условия в парках, чтобы они могли проводить там время содержательно и законопослушно. Например, если мы строим скейтпарк, то это значит, что у детей должны быть скейты, чтобы оттачивать свои спортивные навыки. Поэтому исходя из принципа безопасного планирования городского пространства, парки и зеленые зоны можно изменить таким образом, чтобы в них отсутствовали темные углы или другие факторы, способствующие правонарушениям. Озеленение, освещение и камеры наблюдения играют большую роль в том, как люди ведут себя в парках и насколько безопасно они себя в них чувствуют”, — отметил Саарнийт.

По словам Света, если мы хотим снизить молодежную преступность, то мы, прежде всего, должны заниматься превентивной работой.

”Важную роль здесь играют службы защиты детей, молодёжные и социальные работники, а также школа и семья. Конечно же, полиция должна также концентрироваться на предотвращении преступлений, но и городское пространство нужно сделать более безопасным. Надеемся, что в результате данной инициативы у нас появится четкий план действий, чтобы шаг за шагом изменить ситуацию в лучшую сторону”, — отметил Свет.

По словам Саарнийта, полиция, в свою очередь, задействует для обеспечения безопасности в парках помощников полицейских.

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