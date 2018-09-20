20.09.2018, 07:00

Управа Хааберсти участвует в пилотном проекте по тестированию координационной модели для нуждающихся в особом уходе людей


rus.delfi.ee
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Keskerakonna linnaosavanemate kandidaadid. Pressikonverents
Keskerakonna linnaosavanemate kandidaadid. Pressikonverents Foto: Karin Kaljuläte

Управа Хааберсти выступает в качестве партнера Министерства социальных дел в пилотном проекте по тестированию координационной модели для лучшей поддержки нуждающихся в особом уходе людей.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона цель пилотного проекта поддержать нуждающихся в особом уходе людей в социальных вопросах и вопросах здравоохранения, вовлекая в процесс нуждающегося, его близких и другие стороны, участвующие в процессе. ”В Эстонии системы здравоохранения и социального обеспечения отделены друг от друга. Для улучшения ситуации в Эстонии Министерством социальных дел запущен пилотный проект по координированию процесса ухода, который будет длиться с августа 2018 года до июля 2019 года. В Таллинне в пилотном проекте участвует управа Хааберсти”,- сказал Юргенсон.

Основой пилотного проекта стало создание должности координатора по уходу, в обязанности которого входит оценка нужд целевой группы в вопросах здравоохранения и социального обеспечения, в результате которого нуждающимся в особом уходе людям будет предложена своевременная поддержка в этих вопросах.

Если житель района нуждается в медицинских и социальных услугах на протяжении длительного периода, то управа или центр семейных врачей может предложить ему участие в проекте. Для участия в проекте данные человека (по его согласию) передают координатору по уходу, который будет общаться с его семейным врачом, медсестрой, социальным работником, при необходимости с сестрой по уходу, социальным работником больницы и другими, в чьей помощи и услугах человек нуждается.

В проекте могут участвовать все совершеннолетние жители, которые дали согласие на участие. Координатор по уходу составит план по оказанию услуг, и будет следить за его реализацией в течении года. В Хаабесрти координатором по уходу является Тийу Рудов, электронная почта: hoolduskoordinaator@tallinnlv.ee.

Партнёры управы Хааберсти в этом проекте Центр семейных врачей Ярвеотса и Департамент социальной помощи и здравоохранения.

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