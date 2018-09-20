Управа Хааберсти участвует в пилотном проекте по тестированию координационной модели для нуждающихся в особом уходе людей

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона цель пилотного проекта поддержать нуждающихся в особом уходе людей в социальных вопросах и вопросах здравоохранения, вовлекая в процесс нуждающегося, его близких и другие стороны, участвующие в процессе. ”В Эстонии системы здравоохранения и социального обеспечения отделены друг от друга. Для улучшения ситуации в Эстонии Министерством социальных дел запущен пилотный проект по координированию процесса ухода, который будет длиться с августа 2018 года до июля 2019 года. В Таллинне в пилотном проекте участвует управа Хааберсти”,- сказал Юргенсон.

Основой пилотного проекта стало создание должности координатора по уходу, в обязанности которого входит оценка нужд целевой группы в вопросах здравоохранения и социального обеспечения, в результате которого нуждающимся в особом уходе людям будет предложена своевременная поддержка в этих вопросах.

Если житель района нуждается в медицинских и социальных услугах на протяжении длительного периода, то управа или центр семейных врачей может предложить ему участие в проекте. Для участия в проекте данные человека (по его согласию) передают координатору по уходу, который будет общаться с его семейным врачом, медсестрой, социальным работником, при необходимости с сестрой по уходу, социальным работником больницы и другими, в чьей помощи и услугах человек нуждается.