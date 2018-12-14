Управа Хааберсти раздает гранитную крошку для борьбы с обледенением

”Для обеспечения безопасного передвижения на скользкой и заснеженной дороге владелец территории должен осуществлять работы по борьбе с обледенением. Каждый год поддерживаем квартирные товарищества, школы и детские сады района гранитной крошкой, этот год не исключение”, — сказал старейшины Хааберсти Марек Юргенсон.

”Для получения гранитной крошки просим связаться по телефону 640 4843 или по адресу электронной почты aleksandr.korostelov@tallinnlv.ee и договориться о времени получения посыпочного материала”,- продолжил старейшина.

Исходя из правил города Таллинна по благоустройству, за состояние тротуаров несут ответственность собственники участков, к которым эти тротуары прилегают. На территории Таллинна следует для посыпки тротуаров использовать каменную крошку с диаметром зерен в 2-6 мм. Применение соли на тротуарах запрещено.