Управа Хааберсти приглашает в выездную контору на открытом воздухе, приём будет вестись каждый вторник по вечерам в разных дворах в Выйке-Ыйсмяэ и Астангу. На месте будут доступны разные услуги управы, сообщает ее пресс-служба.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, цель выездной конторы — стать ближе к жителям района. ”Не всегда есть время и возможность обратиться с незначительной проблемой или вопросом в управу, поэтому работники управы сами придут к жителям Выйке-Ыйсмяэ и Астангу, чтобы выслушать их проблемы и ответить на вопросы. Чтобы жителям было проще посетить выездную контору, управа установит палатку во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу. В контору на открытом воздухе можно обратиться как с общегородскими вопросами, так и с вопросами районного значения”, — сказал Юргенсон.

”В выездной конторе в вашем распоряжении специалисты отдела городского хозяйства, отдела социального обеспечения, естественно на месте будет старейшина района и его заместители. Смело заходите в выездную контору и вместе найдём решение ваших проблем”,- продолжил старейшина.

Во вторник, 15 мая в 16.30 в выездную контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 и 134. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 124.