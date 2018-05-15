15.05.2018, 09:30

Управа Хааберсти приглашает в выездную контору


rus.delfi.ee
EST
St Peter Line-20
Foto: Taavi Arus

Управа Хааберсти приглашает в выездную контору на открытом воздухе, приём будет вестись каждый вторник по вечерам в разных дворах в Выйке-Ыйсмяэ и Астангу. На месте будут доступны разные услуги управы, сообщает ее пресс-служба.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, цель выездной конторы — стать ближе к жителям района. ”Не всегда есть время и возможность обратиться с незначительной проблемой или вопросом в управу, поэтому работники управы сами придут к жителям Выйке-Ыйсмяэ и Астангу, чтобы выслушать их проблемы и ответить на вопросы. Чтобы жителям было проще посетить выездную контору, управа установит палатку во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу. В контору на открытом воздухе можно обратиться как с общегородскими вопросами, так и с вопросами районного значения”, — сказал Юргенсон.

”В выездной конторе в вашем распоряжении специалисты отдела городского хозяйства, отдела социального обеспечения, естественно на месте будет старейшина района и его заместители. Смело заходите в выездную контору и вместе найдём решение ваших проблем”,- продолжил старейшина.

Во вторник, 15 мая в 16.30 в выездную контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 и 134. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 124.

Во вторник, 15 мая в 17.30 в выездную контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 и 108. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 100.

Выездная контора будет работать каждый вторник (кроме июля и августа) до 2 ноября. Точный график работы доступен на сайте управы https://www.tallinn.ee/rus/haabersti/

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