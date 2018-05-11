11.05.2018, 09:17

Управа Хааберсти приглашает в выездную контору


rus.delfi.ee
EST
Управа Хааберсти приглашает в выездную контору
Foto: Delfi/Eesti ajalehed

Управа Хааберсти приглашает в выездную контору на открытом воздухе, прием будет вестись каждый вторник по вечерам в разных дворах в Выйке-Ыйсмяэ и Астангу. На месте будут доступны разные услуги управы.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона цель выездной конторы стать ближе к жителям района. ”Не всегда есть время и возможность обратиться с незначительной проблемой или вопросом в управу, поэтому работники управы сами придут к жителям Выйке-Ыйсмяэ и Астангу, чтобы выслушать их проблемы и ответить на вопросы. Чтобы жителям было проще посетить выездную контору, управа установит палатку во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу. В контору на открытом воздухе можно обратиться как с общегородскими вопросами, так и с вопросами районного значения”, — сказал Юргенсон.

”В выездной конторе в вашем распоряжении специалисты отдела городского хозяйства, отдела социального обеспечения, естественно на месте будет старейшина района и его заместители. Смело заходите в выездную контору и вместе найдём решение ваших проблем”, — продолжил старейшина.

Во вторник, 15 мая в 16.30 в выездную контору ждут жителей Ыйсмяэ теэ 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 и 134. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 124.

Во вторник, 15 мая в 17.30 в выездную контору ждут жителей Ыйсмяэ теэ 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 и 108. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 100.

Выездная контора будет работать каждый вторник (кроме июля и августа) до 2 ноября. Точный график работы доступен на сайте управы https://www.tallinn.ee/rus/haabersti/

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Юри Луйк в интервью Helsingin Sanomat: Россия пытается выдавить корабли НАТО с Балтики

11.05.2018
Военные учения Эстонии Еж — крупнейшие в регионе. В них принимают участие 17 государств, в том числе и Финляндия. В самом центре Таллинна, в здании с серыми колоннами, которое находится за торговым центром Solaris, министр обороны Эстонии Юри Луйк с беспокойством следит за действиями России, особенно на море, пишет финское издание Helsingin Sanomat.
Подробнее



Только дизайнерские вещи: стоимость лиссабонского гардероба Нечаевой достигает 20 тысяч евро

11.05.2018
Как известно, платье Элины Нечаевой, в котором она выступает на “Евровидении”, стоит 65 тысяч евро. Другая одежда в ее гардеробе тоже дизайнерская. Нечаева взяла с собой в Лиссабон семь комплектов от эстонского дизайнера и обладательницы “Золотой иглы” Кристины Вийрпалу, пишет Kroonika.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Камера пыток в Ласнамяэ, или Страсти по ИД-карте

11.05.2018
Издание Maaleht опубликовало отрытое письмо главе Департамента полиции и погранохраны от человека, который был вынужден просидеть два часа в живой очереди в представительстве в Ласнамяэ, чтобы ”в э-государстве получить удостоверение личности”.
Подробнее

ВИДЕО: Израиль обнародовал кадры уничтожения комплекса "Панцирь-С1" в Сирии

11.05.2018
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео уничтожения одной из целей в Сирии во время авиаударов, произведенных в ответ на произошедший в ночь на 10 мая обстрел израильской территории.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4161.2.04.007
265,20 €
238,68 €
-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




“НАШ ДОМ 2018” │ Контрастная эклектика: ванная комната в панельном доме Ласнамяэ

11.05.2018
Яркая ванная комната выделяется своим смелым выбором настенной плитки. Крупные орнаменты в качестве узора, сочетание спокойного белого, насыщенных черного и розового. Старинное зеркало и бра с кристаллами на стене подчеркивают любовь владельцев к обстановке в стиле эклектика.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как работать меньше, а успевать больше

11.05.2018
Подруги на девичнике допивают второй бокал мартини, а ты опять задерживаешься в офисе, из-за важного отчета? Скорее всего, ты попала в ловушку собственного времени, как и многие работающие люди. Бизнес-тренер Евгения Карелина делится секретами тайм-менеджмента, которые помогут научиться управлять своим временем.
Подробнее