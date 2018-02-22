Управа Хааберсти чествует работников образования района

Награды будут вручены на приеме старейшины Хааберсти Маарека Юргенсона посвященном столетию Эстонской Республики, который состоится 22 февраля в 17.30 в большом зале образовательного центра Таллиннского зоопарка (Эхитаяте теэ, 150).

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, цель управы — признать людей, которые блистали в сфере образования в прошлом году. ”Хотим отметить людей, работа которых очень важна для детей и молодых Хааберсти, которые внесли значительный вклад в развитие образования”, — сказал Юргенсон.

Районная управа Хааберсти в сотрудничестве с молодежным центром Хааберсти объявили конкурс признания работников образования. Номинантов могли представить все жители и организации Хааберсти.