Упавший на лестнице у мемориала читатель: вечером на Маарьямяги опасно, освещение ослепляет

"За час до полуночи я гулял у мемориала и должен признать, что действительно очень красиво, идя между двумя большими стенами, я читал имена жертв коммунизма, смотрел по сторонам. Все было хорошо.

Дойдя до конца мемориала я оказался по сути в непроглядной темноте. Освещены были маленькие деревья на склоне и скамейки в долине. Но как туда попасть с конца мемориала… Только по траве! Позже я обнаружил, что как будто тропинка в форме полудуги тоже ведет на другую сторону к лестнице, но она была в кромешной тьме. Уже поднимаясь по первой лестнице, я заметил, что расположенные рядом с мемориалом на земле полосы LED-освещения ослепляют и немного сложно ориентироваться.

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Просмотрев имена героев войны и убедившись, что ни один мой предок в их число не входит, я шел, пока не шлепнулся как следует с размаху на землю. В промежутке началась лестница, но было непонятно, где или как! Освещение так ужасно светило в глаза, что позже поднявшись, я не мог определить, где лестница и где она начинается или заканчивается. Ничего страшного не произошло, и я отделался ушибом, но в душе все-таки осталось беспокойство. Лестница длинная и высокая, у кого-нибудь другого может быть и хуже".