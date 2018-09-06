Упавший на лестнице у мемориала читатель: вечером на Маарьямяги опасно, освещение ослепляет

В редакцию Delfi написал читатель, который несколько дней назад поздно вечером посетил мемориал на Маарьямяги, чтобы самому осмотреть вызвавшее большое оживление место. Но с посещением у него не все прошло гладко — освещение мемориала ослепляет, и поэтому не видно, когда начинаются ступени лестницы.
"За час до полуночи я гулял у мемориала и должен признать, что действительно очень красиво, идя между двумя большими стенами, я читал имена жертв коммунизма, смотрел по сторонам. Все было хорошо.
Дойдя до конца мемориала я оказался по сути в непроглядной темноте. Освещены были маленькие деревья на склоне и скамейки в долине. Но как туда попасть с конца мемориала… Только по траве! Позже я обнаружил, что как будто тропинка в форме полудуги тоже ведет на другую сторону к лестнице, но она была в кромешной тьме. Уже поднимаясь по первой лестнице, я заметил, что расположенные рядом с мемориалом на земле полосы LED-освещения ослепляют и немного сложно ориентироваться.
Просмотрев имена героев войны и убедившись, что ни один мой предок в их число не входит, я шел, пока не шлепнулся как следует с размаху на землю. В промежутке началась лестница, но было непонятно, где или как! Освещение так ужасно светило в глаза, что позже поднявшись, я не мог определить, где лестница и где она начинается или заканчивается. Ничего страшного не произошло, и я отделался ушибом, но в душе все-таки осталось беспокойство. Лестница длинная и высокая, у кого-нибудь другого может быть и хуже".
Руководитель по коммуникации Riigi Kinnisvara ASМари-Лийз Сеппер благодарит внимательного посетителя мемориала за обратную связь. "Коррекцией освещения у лестницы мы занимаемся, и к концу этого месяца также можно будет изменить интенсивность света в соответствии с необходимостью", — сказала Сеппер Delfi.
"В парковой зоне есть освещение яблонь, в данный момент другого освещения для территории мемориала не спроектировано", — уточнила Сеппер.