Университет и училища приоткрывают единое окно мобильности — что это значит?

Создание ”окон мобильности” в учебных планах, привлечение к участию в программах по обмену студентов и прохождению учебной практики за рубежом — это ключевые современные проблемы как для училищ, так и вузов. Кармен Трасберг, отвечающая в Тартуском университете за учебную программу по подготовке будущих преподавателей профессиональных училищ, пишет в ”Учительской газете” о том, что, к сожалению, к получению опыта работы за рубежом не стремятся именно преподаватели.

”За этим стоит ряд объективных причин — например, невозможность бросить семью и работу, — утверждает Трасберг. — Зачастую же причиной является страх и чувство неуверенности от перспективы окунуться в незнакомую среду обучения или иностранный коллектив: не помешает ли мне языковой барьер, не слишком ли скромны мои профессиональные навыки, справлюсь ли я с учёбой или работой в чужой стране?”.

Именно это стало поводом для сотрудничества Тартуского центра профессионального образования с пятью европейскими партнёрами над проектом MOBVET (Mobility For Vocational and Training), который финансируется по программе стратегического сотрудничества Erasmus+.

”В ходе проекта мы планируем выяснить, каковы те барьеры и камни преткновения, которые препятствуют учёбе за рубежом, — поясняет Кармен Трасберг. — Опираясь на это знание, мы создадим интерактивную платформу для оказания практической помощи до, во время и после поездки на учёбу за рубеж”.