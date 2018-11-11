11.11.2018, 17:45

Университет и училища приоткрывают единое окно мобильности — что это значит?


rus.delfi.ee
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Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17
Tartu Ülikooli peahooneFoto: Anni Õnneleid

Тартуский университет приступил к сотрудничеству с Тартуским центром профессионального образования ради создания в учебных программах ”окна мобильности”, целью которого является содействие академической активности студентов и приобретению ими опыта учёбы за рубежом.

Создание ”окон мобильности” в учебных планах, привлечение к участию в программах по обмену студентов и прохождению учебной практики за рубежом — это ключевые современные проблемы как для училищ, так и вузов. Кармен Трасберг, отвечающая в Тартуском университете за учебную программу по подготовке будущих преподавателей профессиональных училищ, пишет в ”Учительской газете” о том, что, к сожалению, к получению опыта работы за рубежом не стремятся именно преподаватели.

”За этим стоит ряд объективных причин — например, невозможность бросить семью и работу, — утверждает Трасберг. — Зачастую же причиной является страх и чувство неуверенности от перспективы окунуться в незнакомую среду обучения или иностранный коллектив: не помешает ли мне языковой барьер, не слишком ли скромны мои профессиональные навыки, справлюсь ли я с учёбой или работой в чужой стране?”.

Именно это стало поводом для сотрудничества Тартуского центра профессионального образования с пятью европейскими партнёрами над проектом MOBVET (Mobility For Vocational and Training), который финансируется по программе стратегического сотрудничества Erasmus+.

”В ходе проекта мы планируем выяснить, каковы те барьеры и камни преткновения, которые препятствуют учёбе за рубежом, — поясняет Кармен Трасберг. — Опираясь на это знание, мы создадим интерактивную платформу для оказания практической помощи до, во время и после поездки на учёбу за рубеж”.

На первом заседании в рамках проекта, состоявшемся в городе Палермо, в ходе дискуссий удалось выявить четыре основные темы: выгоды от мобильности (что я как студент, школьный учитель или преподаватель училища выиграю от этого?); межкультурное общение и адаптация в чужой культурной среде; образ мышления и вера в себя; способствование самоанализу во время учёбы за рубежом.

По вышеназванным темам будут составлены электронные учебные материалы, в которых наряду с текстами будут представлены также практические задания, тесты на самоконтроль, истории успеха тех, кто уже приобрёл опыт учёбы за рубежом, а также истории о том, чему их научили провалы и неудачи.

”Несмотря на то, что нашей основной целевой аудиторией являются студенты и преподаватели профессиональных училищ, наша команда предлагает поменять свой образ мышления и стать более открытыми в том числе и тем, кто хочет стать учителем”, — уточняет Кармен Трасберг.

Подробности на сайте https://mobvet.ut.ee/

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