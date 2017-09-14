Университет для старшего поколения начинает новый учебный год

В конце сентября Тартуский университет начнет новую программу Университета для старшего поколения в Таллинне, сообщает Раэпресс.

Университет для старшего поколения — это проект, который был создан при Тартуском университете в 2010 году с целью предоставить возможность дополнительного обучения людям разных возрастных групп.

Проект был задуман как реализация принципа обучения длиною в жизнь для того, чтобы гибко реагировать на изменения в обществе и его новые потребности, а также предлагать дополнительное обучение как можно более широкому кругу людей.

В рамках "Университета для старшего поколения" проходят лекции и семинары, на которых обсуждаются как практические, так и расширяющие общий кругозор темы.

В сентябре 2011 года в рамках проекта "Университет для старшего поколения" в Таллинне была открыта программа на русском языке, которая поддерживается городской управой Таллинна. Для участия в программе высшее образование не требуется. В Университете для старшего поколения ждут открытых для общения активных людей старше 60-ти лет.

Первая лекция учебного года 2017/2018 состоится 19 сентября в 14:00. Ее тема: Миграция и беженцы в Эстонии и в мире. Лектор — Анастасия Астапова, исследователь фольклористики Тартуского Университета. Лекции проходят в представительстве Тартуского университета в Таллинне по адресу Театральная площадь, 3 (Teatri väljak 3).