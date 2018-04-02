Умерла пострадавшая в аварии журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн

Сегодня умерла любимая многими журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн.

Вечером 22 марта произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту, в Адавере, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Спасателям пришлось вырезать водителя из кабины. Им оказалась ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн, в результате ДТП получившая очень серьезные травмы и находившаяся в коме.

Вчера продюсер ”Kodutunne” Кристи Нилов написала в социальных сетях о том, что состояние Сигне Лахтейн по-прежнему тяжелое, и положительных изменений нет.

Живущая в Пыльтсамаа бабушка Сигне Лахтейн сегодня сообщила знакомому семьи, что спасти жизнь Сигне не удалось, она сегодня умерла.