02.04.2018, 22:33

Умерла пострадавшая в аварии журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн

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rus.delfi.ee
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Умерла пострадавшая в аварии журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн
Priit Simson

Сегодня умерла любимая многими журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн.

Вечером 22 марта произошла авария на шоссе Таллинн-Тарту, в Адавере, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Спасателям пришлось вырезать водителя из кабины. Им оказалась ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн, в результате ДТП получившая очень серьезные травмы и находившаяся в коме.

Вчера продюсер ”Kodutunne” Кристи Нилов написала в социальных сетях о том, что состояние Сигне Лахтейн по-прежнему тяжелое, и положительных изменений нет.

Живущая в Пыльтсамаа бабушка Сигне Лахтейн сегодня сообщила знакомому семьи, что спасти жизнь Сигне не удалось, она сегодня умерла.

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