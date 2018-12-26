26.12.2018, 10:35

Умерла мама Тоомаса Хендрика Ильвеса


rus.delfi.ee
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Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik IlvesFoto: Andres Putting

Сегодня в 65-й свой день рождения Тоомас Хендрик Ильвес сообщил в соцсети, что рождественские праздники для его семьи прошли тяжело: вчера ушла из жизни его мама.

Delfi выражает глубокие соболезнования родным и близким Тоомаса Хендрика Ильвеса.

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