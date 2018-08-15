15.08.2018, 17:59

Умер оперный певец Тео Майсте

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Gazeta.ru
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Teatri aastapreemiad
Teatri aastapreemiadFoto: Andres Putting

В Эстонии в возрасте 86 лет скончался советский и эстонский оперный певец Тео Майсте.

В 1941 году Тео Майсте вместе с матерью и двумя старшими братом был депортирован из Эстонии в Сибирь. В Томске в 1957 году окончил музыкальное училище. В 1957-1958 годах учился в консерватории в Новосибирске. Вернулся в Эстонию в 1958 году и поступил в консерваторию Таллина, откуда выпустился в 1962 году.

В 1960-1965 годах Тео работал в театре Ванемуйне, после до 2011 года — в эстонско-американском театре. С 1970 года преподавал в Эстонской музыкальной академии.

Среди его партий — Борис (Модест Мусоргский, ”Борис Годунов”), Аттила, Филипп II и Великий Инквизитор (произведения Верди ”Аида”, ”Аттил” ”Дон Карло”), Лепорелло (Моцарт, ”Дон Жуан”) и др.

В 1970-1980-х годах снимался в кино.

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