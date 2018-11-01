01.11.2018, 20:10

Умер кот Игорь, символ Тартуской художественной школы: прощание состоится завтра

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rus.delfi.ee
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Kass Igor Tõnu Tass
Kass Igor Tõnu TassFoto: Anni Õnneleid

Проживавший в Тартуской художественной школе кот Игорь был местной знаменитостью и символом школы.

Животное ушло в мир иной в начале октября и было кремировано, а завтра, 2 ноября, в день ангелов его прах развеют во дворе школы.

Прощание пройдет в три часа, но свечи можно приносить до вечера.

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