Умер кот Игорь, символ Тартуской художественной школы: прощание состоится завтра(3)
Проживавший в Тартуской художественной школе кот Игорь был местной знаменитостью и символом школы.
Проживавший в Тартуской художественной школе кот Игорь был местной знаменитостью и символом школы.
Животное ушло в мир иной в начале октября и было кремировано, а завтра, 2 ноября, в день ангелов его прах развеют во дворе школы.
Прощание пройдет в три часа, но свечи можно приносить до вечера.
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