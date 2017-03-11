Умер известный политик и академик Пеэтер Тульвисте

В субботу утром в результате тяжелой болезни скончался эмерит-профессор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте, подтвердил Delfi президент Эстонской академии наук Тармо Соомере.
Тульвисте был ректором Тартуского университета в период с 1993 по 1998.
Он так же являлся членом Рийгикогу и председателем Тартуского городского собрания.
В 2001 году Тульвисте участвовал в качестве кандидата в выборах президента Эстонии.
Harku vald, Часть дома, 189 000 EUR
Tallinn, Квартира, 183 400 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (14)