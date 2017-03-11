Умер известный политик и академик Пеэтер Тульвисте

В субботу утром в результате тяжелой болезни скончался эмерит-профессор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте, подтвердил Delfi президент Эстонской академии наук Тармо Соомере.

Тульвисте был ректором Тартуского университета в период с 1993 по 1998.

Он так же являлся членом Рийгикогу и председателем Тартуского городского собрания.

В 2001 году Тульвисте участвовал в качестве кандидата в выборах президента Эстонии.