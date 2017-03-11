11.03.2017, 12:40

Умер известный политик и академик Пеэтер Тульвисте

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rus.delfi.ee
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Tartu aukodanike vastuvõtt EV97
Tartu aukodanike vastuvõtt EV97Foto: Jassu Hertsmann

В субботу утром в результате тяжелой болезни скончался эмерит-профессор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте, подтвердил Delfi президент Эстонской академии наук Тармо Соомере.

Тульвисте был ректором Тартуского университета в период с 1993 по 1998.

Он так же являлся членом Рийгикогу и председателем Тартуского городского собрания.

В 2001 году Тульвисте участвовал в качестве кандидата в выборах президента Эстонии.

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