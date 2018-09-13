Умер эстонский актер и режиссер Роман Баскин

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EFTA nominentide tutvustus Coca-Cola Plazas Foto: Rauno Volmar

На 64-м году жизни в результате тяжелой болезни скончался эстонский актер и режиссер Роман Баскин, передает rus.err.ee.