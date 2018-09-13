13.09.2018, 22:21
Умер эстонский актер и режиссер Роман Баскин
На 64-м году жизни в результате тяжелой болезни скончался эстонский актер и режиссер Роман Баскин, передает rus.err.ee.
На 64-м году жизни в результате тяжелой болезни скончался эстонский актер и режиссер Роман Баскин, передает rus.err.ee.
Роман Баскин родился 25 декабря 1954 года в актерской семье. Его мать — Ита Эвер (р. 1931), а отец — Эйно Баскин (1929-2015).
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Tähtaeg: 17.09.2018
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