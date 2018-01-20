Умер барабанщик рок-группы Paradoks Кулдар Эллер

Сегодня скончался один из основателей рок-группы из Пайде Paradoks — барабанщик Кулдар Эллер.

Группа начала деятельность в 1979 году. В 2010 году они отметили 30 лет деятельности концертом. Kuldar Eller ansambel Paradoksi suurima hiti "Ära möödu must lähedalt" muusikavideos Kuvatõmmis