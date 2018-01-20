20.01.2018, 13:53

Умер барабанщик рок-группы Paradoks Кулдар Эллер

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня скончался один из основателей рок-группы из Пайде Paradoks — барабанщик Кулдар Эллер.

Группа начала деятельность в 1979 году. В 2010 году они отметили 30 лет деятельности концертом.

Kuldar Eller ansambel Paradoksi suurima hiti "Ära möödu must lähedalt" muusikavideos Kuvatõmmis
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