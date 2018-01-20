Умер барабанщик рок-группы Paradoks Кулдар Эллер

Сегодня скончался один из основателей рок-группы из Пайде Paradoks — барабанщик Кулдар Эллер.
Группа начала деятельность в 1979 году. В 2010 году они отметили 30 лет деятельности концертом.
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Сегодня скончался один из основателей рок-группы из Пайде Paradoks — барабанщик Кулдар Эллер.
Группа начала деятельность в 1979 году. В 2010 году они отметили 30 лет деятельности концертом.
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