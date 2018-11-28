28.11.2018, 18:50

Умеете ли вы прощать? Благотворительное мероприятие научит "радикальному прощению"


rus.delfi.ee
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Edgar Savisaare sünnipäev - Sünnipäevaõnnitlus Tallinna linnapeale
Edgar Savisaare sünnipäev - Sünnipäevaõnnitlus Tallinna linnapealeFoto: Priit Simson

В рамках "Совместной недели", целью которой является объединение событий общественных организаций по всей Эстонии, MTÜ Südamete Soojus проводит мероприятие "Радикальное прощение".

Понятие "Совместная неделя" указывает на то, что мы имеем дело с неделей для всех жителей нашей страны, кому небезразлична судьба Эстонии. Идея "Совместной недели" заключается как раз в том, что страна и наше благополучие находится только в наших руках. Формула успеха нашего общества зависит от того, что и как мы предпринимаем. "Совместная неделя" поддерживает гражданские инициативы, предприимчивость и умение претворять в жизнь изменения к лучшему.

Для того, чтобы заниматься благотворительностью и помогать окружающим, нужно в первую очередь помочь себе. Чтобы принять себя и полюбить, нужно научиться прощать. Ведь обиды, они словно гнилая картошка в мешке за спиной, которую вы носите с собой повсюду. От них нужно избавляться.

Радикальное прощение — духовная технология Колина Типпинга для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева, обид и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации.

Семинар состоится 1 декабря, с 10 до 13 часов, с перерывом 15-20 минут, по адресу Рявала, 8, каб. 203, А корпус. Вы можете присоединиться к семинару также онлайн, будет организована прямая трансляция.

Стоимость семинара — 15 евро. Средства вырученные от продажи билетов будут пожертвованы на организацию рождественских мероприятий для нуждающихся.

Технология прощения преподает сертифицированный тренер по Технологии Радикального прощения Оксана Вилпо.

На семинаре участники:

1. Узнают о технологии Радикального Прощения. Зачем и почему нужно прощать? Как прощать правильно? Чем простое прощение отличается от Радикального?

2. С помощью одного из инструментов Радикального Прощения научатся за 10-15 минут менять свою состояние с негативного, тяжелого, эмоционального до гармоничного.

3. С помощью Анкеты Радикального Прощения научатся освобождаться от тяжелых эмоций, таких как гнев, обида, жажда мести, чувство вины и прочих, а так же видеть уроки в ситуациях и быть творцом своей жизни.

Заполнение Анкеты радикального прощения позволяет:

* снизить уровень боли эмоциональной и физической на 20%, улучшить физическое самочувствие и состояние здоровья
* повысить настроение
* улучшить отношения с близкими людьми
* обрести спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, снизив уровень беспокойства
* увидеть жизнь с другой стороны и наполнить ее радостью
* выйти из гнетущих эмоциональных состояний — стресса, депрессии
* решать любые конфликты во взаимоотношениях через работу с собой
* стать более счастливыми и успешными

Зарегистрироваться можно здесь.

Больше информации на странице мероприятия на Facebook.

Pressifofo
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