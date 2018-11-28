Умеете ли вы прощать? Благотворительное мероприятие научит "радикальному прощению"

Понятие "Совместная неделя" указывает на то, что мы имеем дело с неделей для всех жителей нашей страны, кому небезразлична судьба Эстонии. Идея "Совместной недели" заключается как раз в том, что страна и наше благополучие находится только в наших руках. Формула успеха нашего общества зависит от того, что и как мы предпринимаем. "Совместная неделя" поддерживает гражданские инициативы, предприимчивость и умение претворять в жизнь изменения к лучшему.

Для того, чтобы заниматься благотворительностью и помогать окружающим, нужно в первую очередь помочь себе. Чтобы принять себя и полюбить, нужно научиться прощать. Ведь обиды, они словно гнилая картошка в мешке за спиной, которую вы носите с собой повсюду. От них нужно избавляться.

Радикальное прощение — духовная технология Колина Типпинга для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева, обид и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации.

Семинар состоится 1 декабря, с 10 до 13 часов, с перерывом 15-20 минут, по адресу Рявала, 8, каб. 203, А корпус. Вы можете присоединиться к семинару также онлайн, будет организована прямая трансляция.

Стоимость семинара — 15 евро. Средства вырученные от продажи билетов будут пожертвованы на организацию рождественских мероприятий для нуждающихся.