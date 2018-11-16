16.11.2018, 15:55

Ультиматум Осиновского. Соцдемы не видят возможности продолжать сотрудничество с Урмасом Рейнсалу

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents Viljandis
Valitsuse pressikonverents ViljandisFoto: Kenno Soo

Кризис в правящей коалиции центристов, соцдемов и "отечественников", которую изначально называли "коалицией сквоз зубы", продолжает набирать обороты. Похоже, что представители как Isamaa, так и социал-демократической партии ухватились за возможность громко заявить о себе перед своими избирателями, возможно даже ценой развала правительства за 4 месяца до выборов.


Сегодня председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский на вопрос корреспондента, уйдут ли соцдемы из правительства, если министра юстиции не заменят, сказал следующее: ”Если Isamaa не изменит свое мнение насчет Договора о миграции, то сложно представить, как правительство станет работать далее. Мы точно не видим сейчас такой возможности, что теперь можно просто в ходе каких-нибудь милых консультаций замять это дело. Но если Isamaa изменит свою позицию по этому вопросу и вернется к базирующемся на ценностях курсу руководства в правительстве, то это возможно”.

Осиновский напомнил, что это не первый раз, когда социал-демократы выражали сомнения относительно деятельности министра юстиции. В начале этого года соцдемы показали Урмасу Рейнсалу ”желтую карточку” во время январского выражения вотума недоверия в парламенте, и происходящее теперь выходит за всяческие рамки, отметил лидер соцдемов.

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