28.06.2017, 17:30

УЛИЧНЫЙ ОПРОС: Должны ли Сависаар и Тоом идти на местные выборы отдельным списком?

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
Оператор: Карли Саул
Оператор: Карли Саул
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В Таллинне грядут местные выборы. В среду днем стало известно, что у так называемого крыла Сависаара и председателя Центристской партии Юри Ратаса есть неделя, чтобы достичь консунсуса по идеологическим вопросам. И если этого не произойдет, Тоом и Сависаар объявят о создании отдельного избирательного списка, в который возможно также войдут Иванова, Лооне, Кылварт и Корб.

Корреспондент Delfi спросила у народа, должны ли центристы создавать отдельный список? Готовы ли таллинцы за него проголосовать?

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