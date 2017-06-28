УЛИЧНЫЙ ОПРОС: Должны ли Сависаар и Тоом идти на местные выборы отдельным списком?

В Таллинне грядут местные выборы. В среду днем стало известно, что у так называемого крыла Сависаара и председателя Центристской партии Юри Ратаса есть неделя, чтобы достичь консунсуса по идеологическим вопросам. И если этого не произойдет, Тоом и Сависаар объявят о создании отдельного избирательного списка, в который возможно также войдут Иванова, Лооне, Кылварт и Корб.

Корреспондент Delfi спросила у народа, должны ли центристы создавать отдельный список? Готовы ли таллинцы за него проголосовать?