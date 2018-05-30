Уличили мздоимца? Где-то расцвела коррупция? Позвоните и расскажите об этом! Анонимно

С сегодняшнего дня в Таллиннской городской службе внутреннего контроля функционирует специальный телефон 6404 002, предназначенный для сообщений о возможных случаях коррупции.

Как отметил мэр Таллинна Таави Аас, речь идет об автоответчике, не фиксирующем личность звонящего. Это, как полагает мэр, позволит людям, видящим, что на их предприятии или в учреждении происходит что-то непозволительное, но не решающихся заявить об этом открыто своему начальству, способствовать устранению такого рода случаев.