30.05.2018, 20:57

Уличили мздоимца? Где-то расцвела коррупция? Позвоните и расскажите об этом! Анонимно

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фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

С сегодняшнего дня в Таллиннской городской службе внутреннего контроля функционирует специальный телефон 6404 002, предназначенный для сообщений о возможных случаях коррупции.

Как отметил мэр Таллинна Таави Аас, речь идет об автоответчике, не фиксирующем личность звонящего. Это, как полагает мэр, позволит людям, видящим, что на их предприятии или в учреждении происходит что-то непозволительное, но не решающихся заявить об этом открыто своему начальству, способствовать устранению такого рода случаев.

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