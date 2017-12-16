16.12.2017, 10:50

Улица Вабаыхукооли открывается для движения

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rus.delfi.ee
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Vabaõhumuuseumi tee remont
Vabaõhumuuseumi tee remontFoto: Andres Putting

С 22 декабря открывается для движения улица Вабаыхукооли на отрезке между улицами Козе и Рахвакооли. Общественный транспорт пошел по этому участку уже вчера.

Реконструкция этого участка началась в первых числах октября, сообщает Раэпресс. Погодные условия продиктовали необходимость перерыва в работах. Они продолжатся в следующем году. Нынче будут еще вестись только установка павильонов на автобусных остановках и установка дорожных знаков.

Общая стоимость реконструкции — 1,2 миллиона евро.

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