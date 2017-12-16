Улица Вабаыхукооли открывается для движения

С 22 декабря открывается для движения улица Вабаыхукооли на отрезке между улицами Козе и Рахвакооли. Общественный транспорт пошел по этому участку уже вчера.
Реконструкция этого участка началась в первых числах октября, сообщает Раэпресс. Погодные условия продиктовали необходимость перерыва в работах. Они продолжатся в следующем году. Нынче будут еще вестись только установка павильонов на автобусных остановках и установка дорожных знаков.
Общая стоимость реконструкции — 1,2 миллиона евро.
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