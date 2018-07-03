03.07.2018, 13:10

Улица Тонди открыта для движения после ремонта


rus.delfi.ee
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Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

Завершена реконструкция участка улицы Тонди между улицами Котка и Линну, и улица Тонди открыта для движения. Возвращается на обычные маршруты общественный транспорт, а тем временем работы продолжаются лишь на тротуарах и газонах.

На реконструированном участке создана проезжая часть с двумя 3-метровыми полосами для движения в обе стороны и трассами левых поворотов. Вдоль улицы создает велодорожка. Реконструированы водопроводные и канализационные трассы, созданы островки безопасности на пешеходных переходах и т.д. Длина реставрированного участка — 570 метров, стоимость работ — около 1,5 миллиона евро. Срок завершения всех работ — 29 июля, сообщает Раэпресс.

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