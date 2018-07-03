Улица Тонди открыта для движения после ремонта

Teetööd Tartus Turu tänaval Foto: Helena Pass

Завершена реконструкция участка улицы Тонди между улицами Котка и Линну, и улица Тонди открыта для движения. Возвращается на обычные маршруты общественный транспорт, а тем временем работы продолжаются лишь на тротуарах и газонах.