Улица Тонди открыта для движения после ремонта

Завершена реконструкция участка улицы Тонди между улицами Котка и Линну, и улица Тонди открыта для движения. Возвращается на обычные маршруты общественный транспорт, а тем временем работы продолжаются лишь на тротуарах и газонах.
На реконструированном участке создана проезжая часть с двумя 3-метровыми полосами для движения в обе стороны и трассами левых поворотов. Вдоль улицы создает велодорожка. Реконструированы водопроводные и канализационные трассы, созданы островки безопасности на пешеходных переходах и т.д. Длина реставрированного участка — 570 метров, стоимость работ — около 1,5 миллиона евро. Срок завершения всех работ — 29 июля, сообщает Раэпресс.