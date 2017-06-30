30.06.2017, 11:30

Улица Сууртюки будет перекрыта большую часть июля


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В связи с прокладкой трамвайных путей в Таллинне закрывается для движения транспорта с начала рабочего дня 5 июля и до конца рабочего дня 19 июля улица Сууртюки, а автобусы линий 3 и 52 по направлению к центру города пойдут в объезд, сообщает Раэпресс.

Объезд будет проходить по маршруту: улица Нийне, бульвар Пыхья, улица Суур-Раннавярав, бульвар Мере и улица Ахья. На линии 52 отменяется на направлении к центру города остановка Балтийский вокзал.

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