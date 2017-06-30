Улица Сууртюки будет перекрыта большую часть июля

Foto on illustratiivne Foto: Helena Pass

В связи с прокладкой трамвайных путей в Таллинне закрывается для движения транспорта с начала рабочего дня 5 июля и до конца рабочего дня 19 июля улица Сууртюки, а автобусы линий 3 и 52 по направлению к центру города пойдут в объезд, сообщает Раэпресс.