Улица Лыука на выходных будет перекрыта

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В ходе реконструкции транспортной развязки в Хааберсти на улице Лыука с 6 часов утра 7 октября и до 23.30 8 октября будут вестись работы по прокладке техносетей, в связи с чем улица будет закрыта для движения транспорта, сообщает Раэпресс.