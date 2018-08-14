14.08.2018, 19:55

Улица Гонсиори полностью откроется в середине ноября


rus.delfi.ee
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Gonsiori tänaval nädalavehtusel töö seisab
Gonsiori tänaval nädalavehtusel töö seisabFoto: Jaanus Lensment

На сегодняшней пресс-конференции о реконструкции улиц Гонсиори и Рейди теэ мэр Таллинна Таави Аас заявил, что самый близкий к центру города участок Гонсиори находится на этапе отделки, в сентябре откроется перекресток с улицей Пронкси, а к 15 ноября — полностью вся улица, сообщает Раэпресс.

Мэр отметил, что улица представляет трудности для строителей: ”Часть подземных трасс не была нанесена на карту, поэтому во время строительных работ были обнаружены сооружения вплоть до царских времен, но на данный момент строители справляются со всеми возникающими ситуациями. Людей сердят пробки, вызванные масштабными реконструкционными работами, но, когда объект будет готов, забудутся все неудобства, — сказал Аас. — Все говорит в пользу того, что Гонсиори будет открыта для транспорта к 15 ноября, а весь объект, включая парковки и пешеходно-велосипедную дорожку на улице Кундери, в июле 2019 года”.

Мэр добавил, что при необходимости к началу учебного года на улице будут работать дополнительные регулировщики, чтобы обеспечить безопасность школьников.

На Рейди теэ со стороны Пикксильма строительство трассы началось 23 июля, сейчас там ведется подготовка к строительству променада. Работы практически подошли к монументу ”Русалка”. Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф рассказал, что следующим шагом станет укрепление береговой линии и строительство дорожного основания. Идет снос строений в части трассы со стороны центра города. Несмотря на то, что все готово к началу строительных работ, они не будут начаты до 15 ноября.

”До окончания работ на улице Гонсиори невозможно приступить к широкомасштабному строительству на Нарвском шоссе в районе ”Русалки”, которое будет затруднять дорожное движение в этом районе”, — сказал Кландорф.

Tallinn Hockey weekend
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