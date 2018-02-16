16.02.2018, 20:50

Улица Дункри была перекрыта почти весь день в связи с обысками по делу задержанных бизнесменов

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ФОТО DELFI
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Läbiotsimine Dunkri tänaval
Läbiotsimine Dunkri tänavalFoto: Veiko Vares

Днем улицу Дункри в Старом городе Таллинна эвакуировали из-за подозрительного предмета, но саперы ничего не обнаружили. Несмотря на это, улица до сих пор перекрыта.

Департамент полиции и погранохраны сообщил Delfi, что на улице Дункри проводятся обыски и "прочие действия" в рамках уголовного дела. Какого именно дела, пока не разглашается.

Согласно данным Delfi, обыски связаны с задержанными бизнесменами Хубертом Хирве и Павлом Гаммером.

Во всяком случае полиция оцепила и эвакуировала улицу Дункри еще до 13 часов, и вс еэто время там проводилась активная работа. Стоит отметить, что в огороженной зоне находится несколько ресторанов.

Обыски закончились около 21:00, сотрудники правопорядка сели в машины и уехали. С собой у них были лишь несколько легких папок, ящиками документы не изымались.

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