Улица Дункри была перекрыта почти весь день в связи с обысками по делу задержанных бизнесменов

Днем улицу Дункри в Старом городе Таллинна эвакуировали из-за подозрительного предмета, но саперы ничего не обнаружили. Несмотря на это, улица до сих пор перекрыта.

Департамент полиции и погранохраны сообщил Delfi, что на улице Дункри проводятся обыски и "прочие действия" в рамках уголовного дела. Какого именно дела, пока не разглашается.

Согласно данным Delfi, обыски связаны с задержанными бизнесменами Хубертом Хирве и Павлом Гаммером.

Во всяком случае полиция оцепила и эвакуировала улицу Дункри еще до 13 часов, и вс еэто время там проводилась активная работа. Стоит отметить, что в огороженной зоне находится несколько ресторанов.

Обыски закончились около 21:00, сотрудники правопорядка сели в машины и уехали. С собой у них были лишь несколько легких папок, ящиками документы не изымались.