Украинский портал: сегодня Керсти Кальюлайд посетит в Донбассе Краматорск

По сообщению украинского сайта obs.in.ua, сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Краматорск

Ожидается, что, кроме встреч с представителями властей, Кальюлайд осмотрит строящиеся в Краматорске общежития для переселенцев.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на Украину с официальным визитом 22 мая. Она уже провела встречу с президентом Петром Порошенко.

"Президент Эстонии станет первым главой иностранного государства, который посетит освобожденную от российских захватчиков часть Донбасса", – прокомментировал предстоящий визит пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.