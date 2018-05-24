24.05.2018, 11:26

Украинский портал: сегодня Керсти Кальюлайд посетит в Донбассе Краматорск

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rus.delfi.ee
EST 6
Kersti Kaljulaid Ukraina visiidil
Kersti Kaljulaid Ukraina visiidilFoto: Tiit Blaat

По сообщению украинского сайта obs.in.ua, сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Краматорск

Ожидается, что, кроме встреч с представителями властей, Кальюлайд осмотрит строящиеся в Краматорске общежития для переселенцев.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на Украину с официальным визитом 22 мая. Она уже провела встречу с президентом Петром Порошенко.

"Президент Эстонии станет первым главой иностранного государства, который посетит освобожденную от российских захватчиков часть Донбасса", – прокомментировал предстоящий визит пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

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