Украинский город просит у Таллинна бесплатно предоставить старые троллейбусы

Мэр украинского города Белая Церковь Геннадий Дикий в начале года направил письмо и.о. мэра Таллинна Таави Аасу с просьбой о помощи.

По словам Дикого, сейчас в Белой Церкви шесть троллейбусных линий и 18 троллейбусов. Весь троллейбусный парк в Белой Церкви состоит из 20 троллейбусов, 12 из которых старше 20 лет.

Дикий обращает внимание на то, что троллейбусы часто ломаются, что создает проблемы местным жителям. В связи с этим город нуждается почти в 30 троллейбусах в хорошем состоянии.

Дикий ссылается на хорошие отношения двух стран и просит Таллинн пожертвовать старые троллейбусы LAZ E183 украинскому городу.

По словам руководителя Таллиннского транспортного департамента Андреса Харьо, сейчас украинскому городу в этом вопросе помочь невозможно, так как эти троллейбусы в крайне плохом состоянии.

Харьо пояснил, что в этом году в таллиннском троллейбусном парке будет задействован 51 троллейбус Solaris. В ближайшие месяцы троллейбусы Škoda будут сняты с линий, их средний возраст достиг 29 лет. По техническим причинам в дальнейшем их использовать уже нельзя. Соответственно, и передать их с целью дальнейшего использования тоже невозможно.