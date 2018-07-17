17.07.2018, 14:05

Украинская полиция не исключает умышленного убийства эстонских туристов в Одессе


rus.delfi.ee
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Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed
Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehedFoto: Alexander Gimanov

На прошедших выходных в Одессе в номере одного из отелей были обнаружены тела двух граждан Эстонии в возрасте 29 и 30 лет. Третьего эстоноземельца госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Вероятной причиной смерти эстонцев называют передозировку наркотиками.

Третьего гостя из Прибалтики госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По его словам советника главы полиции Одесской области Руслан Форостяк, во время осмотра тел умерших признаков насильственной смерти не было обнаружено. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Укринформ.

Медики установили предварительный диагноз — "отравление наркотическим веществом". В номере мини-отеля полицейские нашли несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета.

"Впрочем, правоохранители ждут результатов ряда экспертиз и не исключают умышленного убийства туристов, прибывших из Эстонии", — сказал Форостяк.

Трое граждан Эстонии прибыли в Одессу авиарейсом 14 июля. Полиция начала уголовное производство, предполагая возможность передозировки наркотиков постояльцами отеля.

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