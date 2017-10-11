Украинцы попросили у Эстонии совета, что им делать со своим "бронзовым солдатом"

Мэр Львова Андрей Садовый запросил у посла Эстонии Герта Антсу информацию об эстонском опыте обращения с памятниками советского времени, пишет Eesti Ekspress.

Сейчас во Львове идет бурная дискуссия относительно того, что делать с огромным советским мемориалом. Центральной частью памятника является 30-метровая колонна, по бокам которой расположены барельефы, изображающие пехотинца, танкиста, артиллериста, летчика и матроса в полный рост. В центре композиции — бронзовые фигуры солдата и женщины, олицетворяющей Родину-мать. Монумент Славы был возведен во Львове в 1970 году и был удостоен высоких премий.

Согласно украинскому закону, символы тоталитарной власти подлежат устранению из публичного пространства.

Эксперты пришли к выводу, что в данном случае речь идет не о возвышении коммунистического режима, а о борьбе с немецкой оккупацией. Садовый же считает, что монумент возможно музеефицировать, и в этом бы эстонский опыт очень пригодился.