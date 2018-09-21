21.09.2018, 09:26

Украинца "завернули" в Таллиннском аэропорту. Почему ваших близких могут не пустить в Эстонию и как этого избежать

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+ советы приезжающим на работу
Вера Степанова
Вера Степанова
Редактор. 
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Украинца "завернули" в Таллиннском аэропорту. Почему ваших близких могут не пустить в Эстонию и как этого избежать
Tallinna lennujaamFoto: Hendrik Osula

В редакцию Delfi обратилась Наталия, которая возмущена тем, что прилетевшего в Таллинн украинца — с ее точки зрения, безосновательно — отправили обратно на родину. Представитель Департамента полиции и погранохраны поясняет, почему это произошло и что делать, чтобы такого не случилось.

”11 сентября в аэропорту Таллинна произошел беспредел со стороны Департамента полиции и пограничной охраны. Человек с Украины приехал в гости к родственникам. Его отправили на дополнительный досмотр, хотя у него была только одна небольшая сумка с личными вещами. Он ответил на вопросы ”куда, зачем и к кому”. Позвонили встречающей стороне, все подтвердилось. Все законно, надо человека пропустить, пусть идет, но не тут-то было”, — рассказывает женщина.

По ее словам, дальше началось самое ужасное. ”У него забрали личные вещи и документы. Дали подписать бумагу, что у него не хватает документов. Когда он сказал, что хочет позвонить родичам, то ему ответили, что он никто и поедет обратно. Когда мы начали переживать и обращаться во все инстанции, чтобы узнать, где человек и что с ним, то нам ответили, что он поедет обратно и больше информации никакой не дают. А если мы хотим, чтобы он не мучался — да, так и сказали, — то мы должны ему купить билет на сегодняшний рейс. Дальше просто игнорировали наши звонки”.

”Человеку не давали ни пить, ни есть, забрали деньги, приглашение, в общем все, что у него было. Он не мог с нами даже связаться. Его держали почти 11 часов без воды и пищи и без связи с кем-либо. Мы вынуждены были купить ему обратный билет, чтобы хоть как-то помочь избавиться от таких издевательств. В итоге ему отдали только паспорт и личные вещи из одежды и все. А ведь человек ехал попрощаться со старенькой бабушкой, которой 94 года”, — негодует Наталия.

”Не было всех необходимых документов”

Руководитель пограничного пункта Таллиннского аэропорта капитан полиции Рааво Ярва подчеркивает, что цель погранохраны — убедиться, что приезжающие в Эстонию иностранцы прибывают сюда на законных основаниях и с хорошими намерениями. Если все документы соответствуют действительности, то лицо допускается в Эстонию. Но ежедневно при проверке документов и целей поездки граждан третьих стран сотрудники погранохраны обнаруживают нарушения, из-за которых иностранцам не позволяется пересечь границу. По состоянию на 17 сентября только на пограничном пункте в Таллиннском аэропорту в сентябре не были допущены к пересечению границы 55 иностранных граждан, из них 42 — граждане Украины.

Планируя поездку в Эстонию в качестве туриста или на работу, либо желая пригласить в Эстонию на работу новых сотрудников или в гости родственников, друзей или знакомых, являющихся гражданами третьих стран, департамент советует заранее убедиться в том, что все необходимые требования соблюдены. Инфотелефон Департамента полиции и погранохраны ЭР +372 612 3000 работает с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов. Много полезной информации вы найдете на сайте департамента.

Зачастую при проверке документов выясняется, что виза, в случае, если гражданам этих стран требуется виза, не соответствует настоящей цели поездки. Если у иностранца нет документов, подтверждающих цель и условия поездки, либо при проверке выясняется, что цель поездки не соответствовала визе, на основании которой лицо желает пересечь границу — например, гражданин третьей страны ходатайствовал о туристической визе, а настоящей целью поездки является работа, — то виза признается недействительной и лицо высылается с границы обратно.

Следует помнить, что для граждан Украины безвизовый режим действует только при наличии биометрического паспорта. Но даже в безвизовом режиме обязанность пассажира — предоставить сотрудникам погранохраны как все необходимые документы, так и правдивую информацию о настоящих целях поездки. Обязанность погранохраны — убедиться в том, что цель поездки соответствуют действительности, а если будут сомнения, то погранохрана направляет пассажира на дополнительный контроль, чтобы выяснить настоящие мотивы. Предоставление ложной информации со стороны пассажира препятствует попаданию в Шенгенскую зону.

ТОП

”В данном случае иностранцу не было позволено пересечь границу и был оформлен соответствующий документ. Запрет на въезд был вынесен, так как у лица не было всех документов, которые оправдывали бы цели и условия поездки. Информацию о необходимых документах можно найти на странице Министерства иностранных дел. По прибытию в пограничный пункт сотрудники погранохраны проверяют, есть ли у прибывающих иностранцев достаточно денежных средств для нахождения в Эстонии. Денежные средства и другие личные вещи у человека в ходе проверки не забирают, за исключением запрещенных предметов. В случае, если иностранца отправляют c погранпункта назад в помещение аэропорта, сотрудники пограничной охраны забирают у иностранца рейсовый документ на хранение до его отбытия в свою страну. По нашим данным, у лица имелись денежные средства для того, чтобы купить себе в аэропорту еду и питье. Что касается покупки билета назад, то пограничная охрана в этот процесс не вмешивается, этот вопрос пассажир и авиакомпания решают самостоятельно”, — комментирует Ярва описанный читательницей случай.

На работу в Эстонию

Все больше граждан Украины желает приехать в Эстонию на работу. Если у гражданина Украины уже есть предложение о работе в Эстонии, то до того, как выехать в Эстонию, следует проверить в открытых источниках информацию о предприятии, используя поисковики, чтобы не стать жертвой возможного мошенничества или не попасть на работу к неблагонадежному работодателю. Информацию можно найти и в социальных сетях, так как у многих предприятий есть свои странички. Информацию об основанном в Эстонии предприятии можно получить и в коммерческом регистре Эстонии.

Департамент советует гражданам Украины, которые планируют приехать на работу в Эстонию, заранее договориться с работодателем, что при регистрировании кратковременной работы в Эстонии в ходатайстве будет обязательно указан адрес электронной почты работника, в таком случае гражданин Украины может получить уведомление о регистрации.

Для того, чтобы гражданин смог приехать в Эстонию на работу, у иностранца должны быть законные основания на весь период работы. Для этого следует подать в посольство Эстонии ходатайство о получении визы для работы на необходимый срок. Подайте ходатайство о визе после того, так будет зарегистрирована ваша кратковременная работа.

Если у гражданина Украины есть биометрический паспорт, действующая Шенгенская виза, долговременная виза другого государства Шенгенского пространства, вид на жительство и у него есть право находиться в Эстонии еще как минимум 10 рабочих дней, ходатайство можно подать, находясь в Эстонии, в бюро Департамента полиции и погранохраны. Но Департамент полиции и погранохраны настоятельно советует подавать ходатайство о визе, находясь на Украине, чтобы избежать долгого ожидания в очереди в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, а также избежать ситуаций, в которых человек не будет уверен, все ли его документы в порядке.

Планируя пригласить гражданина третьей страны в Эстонию на работу, убедитесь в том, что у него есть все необходимые действительные документы, что ваша работа корректно оформлена и у иностранца есть законные основания для нахождения и работы в Эстонии. Если у вас есть вопросы, то с ними можно смело обращаться к консультантам по вопросам миграции Департамента полиции и погранохраны Эстонии, которые могут дать консультацию как по Skype, так и на месте в бюро обслуживания, если вы находитесь в Эстонии.

Tallinn Hockey weekend
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